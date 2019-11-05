2019-11-05T15:55:37+03:00
Происшествия

Экс-глава города Карабаново предстанет перед судом за служебный подлог

Она фиктивно трудоустроила местного жителя на должность главного специалиста, его зарплату забирала себе
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы города Карабаново. Ее обвиняют в служебном подлоге и присвоении вверенного имущества.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, в ноябре 2018 года обвиняемая была назначена на должность главы города в соответствии с решением Совета народных депутатов.

Должность главы была неоплачиваемой, поэтому после увольнения главного специалиста из аппарата Совета, обвиняемая сначала сама выполняла его работу, а затем в мае 2019 года фиктивно трудоустроила на эту должность местного жителя. Зарплату, которую должен был получать главный специалист, забирала себе. После того, как схема главы раскрылась, она досрочно сложила полномочия. Было это уже в сентябре 2019 года.

Экс-глава признала вину, на стадии следствия возместила ущерб, причиненный местному бюджету.

Уголовное дело с обвинительным заключением направляется в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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