Утвержден тариф на услугу регионального оператора ООО «Хартия»

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-05T13:02:32+03:00

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31 октября утвержден предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

31 октября 2019 года Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области подписано Постановление № 39/1 «Об утверждении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора ООО «Хартия», действующего в зоне № 1, включающей в себя Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы Владимирской области, утвержден в размере 402,05 руб. за 1 м. куб. (без учета НДС) и 482,46 руб. за 1 м. куб. (с НДС) на период с 01 по 31 декабря 2019 года.

С началом деятельности регионального оператора услуга по обращению с ТКО становится коммунальной. Платеж будет рассчитываться согласно количеству зарегистрированных в жилом помещении, исходя из утвержденного единого тарифа с учетом НДС и норматива накопления твердых коммунальных отходов на одного человека.

Начисления на человека в месяц составят:

Для городских округов и городских поселений: 98,10 руб. для жителей многоквартирных домов и 102.52 руб. для жителей ИЖС.

Для сельских поселений: 95,69 руб. для жителей многоквартирных домов и 89.66 руб. для жителей ИЖС.

Телефоны единого диспетчерского контакт центра ООО «Хартия»:

8 (4922) 773 002

8 (4922) 773 004

ИСТОЧНИК KP.RU