В Муромском районе пропал 21-летний парень, которому требуется медпомощь

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-05T12:44:58+03:00

С 25 октября о нем ничего неизвестно

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В поселке Вербовский Муромского района пропал 21-летний Михаил Куприянов. С 25 октября о молодом человеке ничего неизвестно. Как сообщает волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", Михаил нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет в черную толстовку и синие джинсы.

Если вы где-то видели Михаила, звоните по номерам: "112" или 89209278852 (инфорг "Лизы Алерт").

ИСТОЧНИК KP.RU