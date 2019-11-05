В Муромском районе пропал 21-летний парень, которому требуется медпомощь
С 25 октября о нем ничего неизвестно
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В поселке Вербовский Муромского района пропал 21-летний Михаил Куприянов. С 25 октября о молодом человеке ничего неизвестно. Как сообщает волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", Михаил нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.
Был одет в черную толстовку и синие джинсы.
Если вы где-то видели Михаила, звоните по номерам: "112" или 89209278852 (инфорг "Лизы Алерт").
ИСТОЧНИК KP.RU