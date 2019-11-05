2019-11-05T12:32:54+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском дочь пыталась зарезать отца во время застролья

29-летнюю женщину арестовали
Артём Черепанов
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Полиция Юрьев-Польского района арестовала 29-летнюю женщину, покушавшуюся на жизнь своего отца. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что инцидент произошел в середине октября.

По данным следствия, причиной покушения стал конфликт во время совместного застолья со спиртным. Во время словесной перепалки женщина схватилась за нож и ударила отца. Мужчина выжил благодаря мастерству врачей. Его дочери грозит срок до 10 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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