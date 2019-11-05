В Юрьев-Польском дочь пыталась зарезать отца во время застролья
29-летнюю женщину арестовали
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Полиция Юрьев-Польского района арестовала 29-летнюю женщину, покушавшуюся на жизнь своего отца. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что инцидент произошел в середине октября.
По данным следствия, причиной покушения стал конфликт во время совместного застолья со спиртным. Во время словесной перепалки женщина схватилась за нож и ударила отца. Мужчина выжил благодаря мастерству врачей. Его дочери грозит срок до 10 лет лишения свободы.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU