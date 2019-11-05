Владимирцы сдали оружия и боеприпасов к нему на общую сумму более 35 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-05T11:54:28+03:00

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На территории Владимирской области с 2004 года проводятся мероприятия по выплатам гражданам денег за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

В этом году владимирцы уже 17 раз обращались в Росгвардию для сдачи оружия. Владимирцами добровольно сданы 3 единицы оружия с нарезным стволом, 15 единиц охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия, 1 единица газового оружия и 99 штук боеприпасов к оружию на общую сумму 38326 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU