Владимирские пожарные отстояли дом, который загорелся из-за аварийного режима работы электросети

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-05T11:51:09+03:00

Изменить размер текста: A A

5 ноября в 01:05 пожарным сообщили о возгорании одноэтажного кирпичного дома во Владимире, на ул. Собинской. Там проживало две семьи. 24 пожарных и 7 единиц техники оперативно выехали на место. Огонь распространился на 150 квадратных метров - горел чердак и кровля. Пожарные сумели отстоять дом - пламя не перешло в жилые комнаты.

Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети или электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU