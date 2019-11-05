2019-11-05T11:51:09+03:00
Происшествия

Владимирские пожарные отстояли дом, который загорелся из-за аварийного режима работы электросети

Сгорели только чердак и кровля
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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5 ноября в 01:05 пожарным сообщили о возгорании одноэтажного кирпичного дома во Владимире, на ул. Собинской. Там проживало две семьи. 24 пожарных и 7 единиц техники оперативно выехали на место. Огонь распространился на 150 квадратных метров - горел чердак и кровля. Пожарные сумели отстоять дом - пламя не перешло в жилые комнаты.

Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети или электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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