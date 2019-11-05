2019-11-05T10:23:44+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник Госинспекции труда во Владимире осужден за получение взятки

Экс-чиновник позарился на восемьдесят тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Бывший инспектор Госинспекции труда во Владимирской области 31 октября признан виновным в получении взятки должностным лицом и в получении взятки за незаконное действие. Ему назначили три года и два месяца условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он заплатит штраф в размере пятикратной суммы взятки – 400 тысяч рублей. Также ему запрещено четыре с половиной года работать на госслужбе. Приговор Ленинского районного суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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