Прокуратура проверяет газовое оборудование в доме, где нашли троих погибших

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-05T10:15:37+03:00

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31 октября в микрорайоне Оргтруд города Владимира в одном из домов по улице Молодежной обнаружены трупы трех горожан. Прокуратурой города Владимира организована проверка соблюдения законности при эксплуатации и техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в этом здании. Проверку по факту смерти также проводится Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Владимирской области. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом ввиду неисправности внутриквартирного газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU