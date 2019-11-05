Прокуратура проверяет газовое оборудование в доме, где нашли троих погибших
Проверку также проводит и региональный Следственный комитет
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31 октября в микрорайоне Оргтруд города Владимира в одном из домов по улице Молодежной обнаружены трупы трех горожан. Прокуратурой города Владимира организована проверка соблюдения законности при эксплуатации и техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в этом здании. Проверку по факту смерти также проводится Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Владимирской области. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом ввиду неисправности внутриквартирного газового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU