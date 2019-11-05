Во Владимире на фестиваль скандинавской ходьбы приедет фигуристка Ирина Слуцкая

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-05T09:53:23+03:00

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Фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы пройдет во Владимире на Соборной площади и бульваре имени Пушкина в воскресенье, 10 ноября, 2019 года.

Мероприятие организовано совместно с Добровольным физкультурным союзом, который возглавляет прославленная российская фигуристка Ирина Слуцкая. Ожидается, что спортсменка приедет во Владимир на открытие фестиваля. Принять участие в соревнованиях могут все желающие в возрасте от 18 лет, прошедшие регистрацию. Все участники фестиваля получат на старте рюкзак, в котором будет находиться сертификат участника и небольшая бутылка воды. Также будет организован прокат палок для скандинавской ходьбы. Палки будут выдаваться под залог в полторы тысячи рублей. Зарегистрироваться можно непосредственно перед началом соревнований, либо заранее, направив заявку на электронный адрес: kst_sport_vlad@mail.ru с пометкой "Ходи, Россия". Каждый участник фестиваля получит памятную медаль.

Сбор участников начнется в 11.00. Открытие фестиваля - в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU