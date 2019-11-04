День народного единства Владимир Сипягин встретил в Суздале

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-04T14:47:50+03:00

Он принял участие в митинге на территории Спасо-Евфимиева монастыря

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4 ноября во Владимирской области одной из главных площадок празднования Дня народного единства по традиции стал город Суздаль. Торжественный митинг прошёл в Спасо-Евфимиевом монастыре возле усыпальницы русского национального героя, военного и политического деятеля, нашего земляка, выдающегося полководца, князя Дмитрия Пожарского. Сюда приехали губернатор Владимир Сипягин, врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, власти Суздаля.

- Память об ополченцах 1612 года и о миллионах соотечественников, подаривших нам возможность жить в сильной, мирной и дружной стране, объединяет всех нас. Общие корни – это очень прочная связь, - сказал Владимир Сипягин.

В память о национальном герое митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отслужил торжественный молебен. Затем участники митинга возложили венки и цветы к часовне-усыпальнице князя Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре.

ИСТОЧНИК KP.RU