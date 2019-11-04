В Меленковском районе сгорел дом на 114 квадратных метров
Пожар тушили 14 спасателей
предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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В Меленковском районе 4 ноября произошел сильный пожар. Под утро, в 4.49 в службу спасения поступил сигнал о пожаре в частном жилом доме в деревне Репино.
На улице Мечтателей загорелся большой деревянный дом. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Меленковского гарнизона. Общая площадь пожара составила 114 квадратных метров. Никто не пострадал.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 5 единиц техники, 14 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU