Губернатор Владимирской области встретился с руководством трассы М-7

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-04T12:39:03+03:00

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3 ноября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вместе с исполняющим обязанности начальника ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород Алексеем Борисовым проехался по трассе М-7 "Волга". Пресс-служба администрации области подчеркивает, что совместный осмотр ремонтируемой трассы предложил главе Упрдора сам губернатор.

Наиболее острой дискуссия вокруг трассы получилась в Петушинском районе, где вопросы вызывает организация съездов к дорожным сервисам. Их придется ликвидировать из-за новых требований к безопасности дорог. Владимир Сипягин предложил разработать комплексный план организации движения внутри районов области.

Еще одной проблемой стала будущая ликвидация пробок на трассе. Кнопочный светофор в Петушках, мешающий движению в гору по московскому направлению, решили убрать. Вместо него поставят очередной надземный переход.

Важной точкой на пути следования главы региона и и. о. начальника управления федеральной трассы стал 294-й километр в Вязниковском районе. За период с 2017 по 2018 год здесь произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий. Сейчас на этом месте идёт строительство двухуровневой развязки, которая поможет ликвидировать очаг аварийности и улучшит движение рейсовых автобусов.

- Главным вопросом для гороховчан является строительство обхода города Гороховца. - заявил Владимир Сипягин. - Надо поднимать этот вопрос сейчас. Для исторического города это будет не иначе как «дорога жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU