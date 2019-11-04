Во Владимирской области создается гериатрическая служба

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-04T12:15:51+03:00

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1 ноября во Владимире выступала с докладом Ольга Ткачева, главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения РФ. На встрече с ней стало известно, что в регионе активно создается гериатрическая служба.

Гериатрия – относительно новое направление в медицине, которое занимается изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв отметил, что Владимирская область является регионом с большой долей лиц старших возрастных групп, поэтому развитие гериатрического направления для нашего региона особенно актуально.

В 2018 году на базе железнодорожной больницы Коврова открылось первое в регионе гериатрическое отделение на 30 коек, оснащенное современным медицинским оборудованием. В 2019 году 16 врачей-терапевтов проходят первичную переподготовку по профилю "гериатрия". До конца года они начнут работать в отделениях гериатрии Гусь-Хрустальной городской больницы, Ковровской городской больницы №2 и в гериатрическом кабинете Муромской городской больницы №3, а в 2020 году – в амбулаторных подразделениях ряда медицинских организаций. В перспективе гериатрические кабинеты откроются во всех районных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU