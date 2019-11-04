2019-11-04T10:20:06+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" вошло в тройку

А ФК "Муром" проиграл "Родине"
Алексей СУХОВ
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В минувшие выходные прошел 16 тур в зоне "Запад" второй лиги чемпионата России по футболу. Владимирское "Торпедо" и ФК "Муром" играли против "Луки-Энергия" и ФК "Родину" соответственно.

Владимирская команда выиграла у команды из Великих Лук. Дубль Никиты Андреева (по голу в каждом тайме) привел к победе "Торпедо" 2:0. А вот ФК "Муром" проиграл дома московской "Родине" - 3:4. Провал в игре команды из 33 региона пришелся на второй тайм, что и предопределило очередное поражение клуба.

Победа владимирцев позволила им подняться на третье место в турнирной таблице. У "Торпедо" - 30 очков. От первого места (его занимает столичный "Велес") команду отделяет всего шесть очков. А вот ФК "Муром" имеет в своем активе всего 24 очка и находится на седьмом месте. Муромлянам особенно должно быть обидно, ведь перед началом сезона они ставили перед собой задачу побороться за выход в ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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