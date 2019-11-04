2019-11-04T09:22:32+03:00
Общество

Во Владимирской области становится все меньше мужчин

Владимирстат опубликовал статистику к всемирному дню, посвященному сильному полу
Алексей СУХОВ
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2 ноября во всем мире отмечали день мужчин. Владимирстат опубликовал в связи с этим статистику, посвященную жизни сильного пола в регионе. Спойлер: все очень грустно.

На начало 2019 года во Владимирской области проживало более 619 тысяч мужчин и это на 5 тысяч меньше, чем годом ранее. На 1000 мужчин приходится 1207 женщин. Тут все стабильно.Уже много десятилетий женщин больше, чем мужчин.

А вот что точно изменилось в последние два года, так это количество мальчишек от 0 до 15 лет. Еще в 2017 году их доля в общей численности мужчин находилась на уровне 19% (117,5 тысячи человек). На начало 2019 года в регионе осталось лишь 110,4 тысячи мальчиков.

Вообще единственная возрастная категория, где мужчин стало больш, приходится на возраст от 60 лет и старше. Сейчас таковых в области 113,9 тысячи человек (18,4 процента от общего числа мужчин). Это подтверждает грустную тенденцию к старению населения, в том числе и мужского. Возрастная группа мужчин старше трудоспособного возраста за последние 5 лет увеличилась на 8,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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