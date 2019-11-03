2019-11-03T17:42:51+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Владимирской области о порывах сильного ветра

Ожидается усиление южного ветра, порывы до 18 м/с
Валерия ПРОНИНА
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С 18:00 3 ноября до 18:00 4 ноября во Владимире и на территории области ожидается усиление южного ветра, порывы до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что неблагоприятная погода повышает риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения, обрушением слабоукрепленных рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, ДТП.

При возникновении происшествий звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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