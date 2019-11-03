В Меленковском и Кольчугинском районах загорелись два дома

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-03T14:31:59+03:00

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В Меленковском районе, в деревне Максимово, пожар случился в дачном доме. Сотрудников МЧС вызвали в 08.52. Огонь распространился на 100 квадратных метров. К счастью, на момент пожара в доме никого не было. К ликвидации последствий привлекалось 4 единицы техники и 11 человек.

В селе Ильинское Кольчугинского района горел уже частный жилой дом. Все началось с кровли, а дальше - огонь перекинулся на первый этаж дома. Пожарных вызвали на место ЧП в 09.17. Общая площадь пожара составила 48 "квадратов". Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU