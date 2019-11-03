Семь районов Владимирской области неблагополучны по бешенству

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-03T12:03:14+03:00

Бешенство у домашних животных возникло в результате контакта с дикими

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На 1 сентября 2019 года на территории области зарегистрировано 32 случая заболевания животных бешенством, из них 23 случая – дикие животные (20 лис, 3 енотовидные собаки), 9 случаев домашних животных (3 собаки, 6 кошек). В большинстве случаев бешенство у домашних животных возникло в результате контакта с дикими животными.

По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, семь районов остаются неблагоприятными по бешенству:

- Вязниковский район, д. Данилково;

- Гороховецкий район, д. Баландино;

- Ковровский район, г. Ковров, п. Достижение;

- Кольчугинский район, д. Троица;

- Меленковский район, д. Софроново;

- Муромский район, с. Дмитриевская Слобода;

- Петушинский район, д. Старое Аннино, г. Покров.

ИСТОЧНИК KP.RU