Во Владимире горел вход караоке-клуба "Сири"

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-03T10:57:44+03:00

Это уже не первый пожар - 16 октября там горела кровля

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Во втором часу ночи 3 ноября загорелся вход караоке-клуба "Сири". Заведение находится в центре города. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, площадь пожара составила всего 0,4 квадратных метра - полыхала вывеска с режимом работы заведения. Огонь потушили до приезда пожарных.

Напомним, что 16 октября 2019 года в этом же караоке-клубе горела кровля, также выгорел 3 этаж здания. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.К тушению привлекли 35 человек и 11 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU