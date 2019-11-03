2019-11-03T10:38:51+03:00
Общество

Владимирский участковый борется за звание лучшего во всероссийском конкурсе

Проголосовать за нашего можно на сайте "Комсомольской правды"
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: УМВД по Владимирской области
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1 ноября стартовал финальный этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». За звание лучшего борются участковые уполномоченные полиции со всех уголков страны. Владимирскую область представляет участковый уполномоченный полиции ОП №3 УМВД России по городу Владимиру капитан полиции Артем Хрисанфов.

Онлайн-голосование за самого народного участкового открыто на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда". Голосование продлится до 10 ноября включительно. Торжественная церемония награждения состоится в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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