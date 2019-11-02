В Коврове Land Rover сбил пешехода на "зебре" и протаранил остановку с людьми

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-02T16:49:42+03:00

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ДТП произошло вечером 1 ноября в городе оружейников. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, около 6 часов вечера девушка за рулем кроссовера Land Rover, который не по погоде был на летней резине, не справилась с управлением на перекрестке в районе улицы Грибоедова,зацепила пешехода, который переходил дорогу по зебре. После иномарка врезалась в остановку общественного транспорта. В тот момент в павильоне находились люди.

Чудом серьезных травм никто не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU