2019-11-02T10:09:34+03:00
Общество

Во Владимире пройдет "круглый стол", посвященный проблеме домашнего насилия

Провести его предложила омбудсмен Людмила Романова
Алена Смирнова
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Уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова обсудила с председателем Законодательного собрания Владимиром Киселёвым проблему бытового насилия.

Омбудсмен убеждена, что насилие в семье - вопрос действительно наболевший, и проблема год от года становится только сложнее, ведь об этой теме просто не принято говорить. Те, кто страдает от домашнего бытового насилия, сказала Людмила Романова, зачастую не знают, куда обращаться, чтобы получить помощь, защиту и поддержку.

Поэтому уполномоченная по правам человека предложила организовать «круглый стол» по теме бытового насилия, а также наладить применение уже имеющихся в российском законодательстве правовых норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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