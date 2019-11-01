2019-11-01T17:52:31+03:00
Общество

Директором департамента цифрового развития Владимирской области назначен Павел Шуба

Он работает в Белом доме уже девять лет
Артём Черепанов
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1 ноября на должность директора департамента цифрового развития администрации Владимирской области назначен заместитель комитета по информатизации АВО Павел Шуба. Отметим, что этот комитет должен быть «поглощен» новым цифровым департаментом, созданным 1 июля этого года.

Павел Шуба родился в 1984 году в Вязниках, окончил ВлГУ по специальности «информатика и вычислительная техника». С 2004 года работал преподавателем Политехнического колледжа, занимал различные должности в ВлГУ и областном суде. В администрации Владимирской области с 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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