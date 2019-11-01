2019-11-01T17:45:24+03:00
Общество

Семье погибшего фронтовика из Владимирской области вручат заслуженную им награду

Внучка добилась, чтобы солдату Великой Отечественной войны вручили орден посмертно
Алексей СУХОВ
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5 ноября в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы в военном комиссариате Владимирской области состоится торжественное вручение удостоверения к ордену Красной Звезды на имя участника Великой Отечественной войны, ефрейтора Максима Михайловича Павлова, который погиб в 1942 году.

Документ получит его внучка Ольга Семёнова, по инициативе которой была проведена работа по поиску невручённой государственной награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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