Семье погибшего фронтовика из Владимирской области вручат заслуженную им награду
Внучка добилась, чтобы солдату Великой Отечественной войны вручили орден посмертно
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5 ноября в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы в военном комиссариате Владимирской области состоится торжественное вручение удостоверения к ордену Красной Звезды на имя участника Великой Отечественной войны, ефрейтора Максима Михайловича Павлова, который погиб в 1942 году.
Документ получит его внучка Ольга Семёнова, по инициативе которой была проведена работа по поиску невручённой государственной награды.
ИСТОЧНИК KP.RU