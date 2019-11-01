На трассе М-7 во Владимире временно закроют поворот с улицы Белоконской

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-01T16:12:02+03:00

Из-за ремонтов участок будет перекрыт со 2 по 11 ноября

Изменить размер текста: A A

На федеральной трассе М-7 "Волга" во Владимире временно закроют примыкание к федеральной трассе с улицы Белоконской.

ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" сообщает, что участок закроют для проезда автомобилей в период со 2 по 11 ноября. Дело в том, что на 13+568 километре федеральной трассы будут менять асфальт как на основной проезжей части, так и на съезде. Дорожники также сделают водосборные лотки и установят бордюры.

Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU