2019-11-01T16:12:02+03:00
Общество

На трассе М-7 во Владимире временно закроют поворот с улицы Белоконской

Из-за ремонтов участок будет перекрыт со 2 по 11 ноября
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На федеральной трассе М-7 "Волга" во Владимире временно закроют примыкание к федеральной трассе с улицы Белоконской.

ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" сообщает, что участок закроют для проезда автомобилей в период со 2 по 11 ноября. Дело в том, что на 13+568 километре федеральной трассы будут менять асфальт как на основной проезжей части, так и на съезде. Дорожники также сделают водосборные лотки и установят бордюры.

Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директором департамента цифрового развития Владимирской области назначен Павел Шуба
Семье погибшего фронтовика из Владимирской области вручат заслуженную им награду
Сотрудника УФСИН из Владимирской области будут судить за взятку
2 ноября владимирское "Торпедо" проведет последний домашний матч в этом году
Семью Спиридоновых из Меленковского района наградили в Кремлевском Дворце
В Третьяковской галерее выставили картину юного художника из Владимирской области
В Юрьев-Польском районе установят огромный шлем
Гусевчанин пойдет под суд за хранение и сбыт метадона
Владимирцам покажут работы известной художницы Анны Березовской
В Петушках сгорел большой привокзальный торговый центр
В Юрьев-Польском районе молодожены дарят игрушки детям в детских садах и больницах
Жительница Струнино потеряла ребенка после медосмотра
Владимирский борец выиграл "золото" чемпионата Европы в Белоруссии
В Муромском историко-художественном музее откроется выставка про освоение космоса
В Суздале пройдет первенство России по мас-рестлингу
Владимирский участковый Артем Хрисанфов представляет 33 регион в финале конкурса "Народный участковый-2019"