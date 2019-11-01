Сотрудника УФСИН из Владимирской области будут судить за взятку

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-01T15:58:59+03:00

За денежное вознаграждение он проносил на территорию лечебного исправительного учреждения запрещенные предметы

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Следственный комитет РФ по Владимирской области передал в суд дело в отношении 29-летнего сотрудника ЛИУ-8 УФСИН России по Владимирской области. Его обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, в 2019 году на протяжении нескольких месяцев инспектор учреждения поддерживал тесные отношения с осужденным. Неоднократно по его просьбе он проносил на режимную территорию запрещенные предметы от мобильных телефонов, флеш-накопителей, зарядных устройств, наручных часов до парфюмированной туалетной воды. В качестве вознаграждения он получил 15 тысяч рублей, как часть обещанной взятки в размере 122 тысяч рублей.

В ходе следствия сотрудник УФСИН полностью признал вину. Во время следствия был наложен арест на личное имущество обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU