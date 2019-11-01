2 ноября владимирское "Торпедо" проведет последний домашний матч в этом году

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-01T14:31:22+03:00

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В субботу владимирское «Торпедо» проведёт свой заключительный домашний поединок 2019 года в рамках ОЛИМП - первенства по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Нашим соперником будет великолукский коллектив «Луки-Энергия».

Примечательно, что с момента возвращения нашего соперника в лоно ПФЛ чёрно-белые ни разу не смогли обыграть оппонента. Не случилось этого и в противостоянии первого круга эти летом. Матч закончился ничьей.

Приходите поддержать чёрно-белых в этой важнейшей битве! Начало матча - в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU