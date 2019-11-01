Семью Спиридоновых из Меленковского района наградили в Кремлевском Дворце

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-01T14:19:10+03:00

Они стали одними из лучших в номинации «Сельская семья» во Всероссийском конкурсе «Семья года-2019»

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Многодетная семья Спиридоновых вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2019». Алексей и Ольга Спиридоновы состоят в браке 15 лет. У них трое детей: дочка Настя и двое сыновей — Иван и Андрей.

Глава семьи работал комбайнёром, сейчас – тренер по волейболу Ляховского сельского поселения, создатель клуба «Спортивное братство». Ольга Спиридонова работала педагогом-организатором в Ляховском детском доме, учителем немецкого языка в школе, директором сельского Дома культуры, преподавателем в воскресной школе, теперь трудится на почте.

Чета Спиридоновых считает себя обычной сельской семьей. Своих детей они воспитывают в рамках духовных ценностей.Совместные молитвы, посещение храма, помощь ближнему - это те традиции, которых придерживаются все Спиридоновы без исключения. Старшая дочь Анастасия перед воскресными службами звонит в колокола.

Во Всероссийском конкурсе «Семья года-2019» участвовало более 300 семей со всей России.

Церемония награждения победителей конкурса «Семья года – 2019» прошла в Государственном Кремлёвском дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU