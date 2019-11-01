2019-11-01T14:13:59+03:00
Общество

В Третьяковской галерее выставили картину юного художника из Владимирской области

Главный музей национального искусства России представил работы юных художников со всей страны
Алексей СУХОВ
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Специальная экспозиция открыта в здании Новой Третьяковки и будет работать в течение месяца параллельно с выставкой Василия Поленова.

В течение года на сайте проекта МТС «Поколение М» — дети от 11 до 18 лет бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видеомастер-классов и создавали свои пейзажные работы.

Из тысяч направленных на конкурс изображений специалисты музея выбрали 19 лучших, и в их числе – картина Артема Суханова из Александрова.

Призовое место Артему принесла работа, где он изобразил природу родного города, его вдохновили на создание пейзажа старые улочки и дома родного города. Свой осенний пейзаж начинающий художник исполнил акварелью.

- Я отправил свою работу на конкурс в феврале и особенно не надеялся на победу, потому что участников много, у всех рисунки сильные. Очень рад, что стал победителем, - рассказал Артем Суханов.

Артем уже несколько лет занимается живописью, окончил художественную школу и мечтает стать архитектором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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