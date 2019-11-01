В Юрьев-Польском районе установят огромный шлем

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-01T14:01:07+03:00

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В селе Лыково Юрьев-Польского района, наконец, поставят новый арт-объект - стилизованную копию шлема князя Ярослава Всеволодовича. Он расположится в центре села рядом со Свято-Покровским храмом.

По задумке автора Ивана Карцева, новое место должно олицетворять историческую ценность самого места. Скульптор из Санкт-Петербурга Константин Новиков необычно воплотил эту задумку в жизнь.

— Для меня археология представляется как пазл. Каждый кусочек — это сокровище. Чем больше деталей, тем более ясная картина, — так Константин Новиков презентовал свою работу.

Шлем размером 2*2*3 метра изготовлен из мартеновской стали с включениями пазлов из латуни.

Увидеть новый арт-объект можно будет 2 ноября в 12.00.

Напомним, «Лыковский шишак» стал победителем всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след». За него в конкурсе проголосовали почти 3000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU