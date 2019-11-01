Гусевчанин пойдет под суд за хранение и сбыт метадона
Полицейские изъяли у мужчины более 20 граммов наркотика
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37-летнего местного жителя полицейские задержали, когда тот на одной из улиц Гусь-Хрустального сбывал метадон, массой 5 граммов. В дальнейшем правоохранители выявили аналогичный факт сбыта наркотика дозой 0,80 грамма. Дома у фигуранта обнаружили и изъяли еще почти 13 граммов метадона. За незаконное хранение и сбыт наркотиков гусевчанина будут судить.
ИСТОЧНИК KP.RU