Гусевчанин пойдет под суд за хранение и сбыт метадона

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-01T13:54:45+03:00

Изменить размер текста: A A

37-летнего местного жителя полицейские задержали, когда тот на одной из улиц Гусь-Хрустального сбывал метадон, массой 5 граммов. В дальнейшем правоохранители выявили аналогичный факт сбыта наркотика дозой 0,80 грамма. Дома у фигуранта обнаружили и изъяли еще почти 13 граммов метадона. За незаконное хранение и сбыт наркотиков гусевчанина будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU