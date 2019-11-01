Владимирцам покажут работы известной художницы Анны Березовской

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-01T13:44:41+03:00

Художница выставляется в основном за рубежом

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2 ноября в 16 часов в Доме художника (Центральный парк культуры и отдыха) выставку своих картин владимирцам презентует яркая самобытная художница Анна Березовская.

Её стиль узнаваем и выразителен, выставки её работ - всегда долгожданное событие, уникальное для России (художница выставляется в основном за рубежом).

Картины, наполненные радостью и теплом, причудливо-сказочные, сложнокомпозиционные, но всегда ясные и понятные каждому, - это то, что неизменно подкупает в творчестве мастера и множит почитателей её таланта.

Выставка будет работать ежедневно с 3 ноября по 1 декабря. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU