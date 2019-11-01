2019-11-01T13:36:01+03:00
Общество

В Юрьев-Польском районе молодожены дарят игрушки детям в детских садах и больницах

Недавно игрушки отвезли в детскую ЦРБ
Алексей СУХОВ
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фото с департамента ЗАГС Владимирской областифото с департамента ЗАГС Владимирской области
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В отделе ЗАГС администрации Юрьев-Польского района существует многолетняя традиция: пары, решившие связать себя узами брака, начинают семейную жизнь с благого дела – приносят в дар настольные игры, игрушки, канцелярские товары.

Эти подарки потом оказываются в сельских детских садах, у ребят с ограниченными возможностями здоровья, у маленьких пациентов Юрьев-Польской ЦРБ.

Дети, которые по состоянию здоровья попадают в больницу, ежедневно преодолевают страх и боль. Им страшно остаться без родных, они боятся уколов, не хотят принимать таблетки.

Немного скрасить время пребывания в больнице ребят, а их сейчас в отделении двенадцать, постаралась заведующая отделом ЗАГС Елена Пиперова. Она привезла и передала заведующей инфекционным отделением ЦРБ Марине Мальцевой подарки от молодоженов.

Теперь дети смогут поиграть в шашки, в другие настольные игры, собрать картины из пазлов, порисовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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