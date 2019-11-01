Владимирский борец выиграл "золото" чемпионата Европы в Белоруссии

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-01T11:01:52+03:00

Это уже вторая медаль наших спортсменов на турнире

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Воспитанник владимирской областной Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Иван Константинов, представляющий 33-й регион на чемпионате Европы по спорту глухих в городе Гомеле (Республика Беларусь), выиграл золотую медаль соревнований в весовой категории "97 кг" в дисциплине "греко-римская борьба".

Напомним, это уже вторая золотая медаль, которую спортсмены Владимирской области завоевали на турнире. Ранее еще один воспитанник САШ по ПСВС Александру Пастушенко, выступавший среди юниоров, стал первым в весовой категории "63 кг".

Чемпионат и первенство Европы по спорту глухих (спортивная борьба) проходили в Белоруссии с 28 по 31 октября 2019 года. В соревнованиях участвовали около 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU