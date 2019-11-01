2019-11-01T11:01:52+03:00
Спорт

Владимирский борец выиграл "золото" чемпионата Европы в Белоруссии

Это уже вторая медаль наших спортсменов на турнире
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено департаментом спорта.предоставлено департаментом спорта.
Изменить размер текста:

Воспитанник владимирской областной Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Иван Константинов, представляющий 33-й регион на чемпионате Европы по спорту глухих в городе Гомеле (Республика Беларусь), выиграл золотую медаль соревнований в весовой категории "97 кг" в дисциплине "греко-римская борьба".

Напомним, это уже вторая золотая медаль, которую спортсмены Владимирской области завоевали на турнире. Ранее еще один воспитанник САШ по ПСВС Александру Пастушенко, выступавший среди юниоров, стал первым в весовой категории "63 кг".

Чемпионат и первенство Европы по спорту глухих (спортивная борьба) проходили в Белоруссии с 28 по 31 октября 2019 года. В соревнованиях участвовали около 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
2 ноября владимирское "Торпедо" проведет последний домашний матч в этом году
Семью Спиридоновых из Меленковского района наградили в Кремлевском Дворце
В Третьяковской галерее выставили картину юного художника из Владимирской области
В Юрьев-Польском районе установят огромный шлем
Гусевчанин пойдет под суд за хранение и сбыт метадона
Владимирцам покажут работы известной художницы Анны Березовской
В Петушках сгорел большой привокзальный торговый центр
В Юрьев-Польском районе молодожены дарят игрушки детям в детских садах и больницах
Жительница Струнино потеряла ребенка после медосмотра
В Муромском историко-художественном музее откроется выставка про освоение космоса
В Суздале пройдет первенство России по мас-рестлингу
Владимирский участковый Артем Хрисанфов представляет 33 регион в финале конкурса "Народный участковый-2019"