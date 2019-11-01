В Муромском историко-художественном музее откроется выставка про освоение космоса
3 ноября в выставочном центре Муромского историко-художественного музея состоится открытие выставки "Ближний космос. Эволюция мечты".
Героями экспозиции стали уроженцы Владимирской земли, благодаря которым стало возможным освоить космическое пространство: основоположник аэродинамики Николай Жуковский, наставник первого отряда космонавтов генерал-полковник Николай Каманин, космонавт Валерий Кубасов, инженер-изобретатель Николай Луковников, астроном Сергей Спасский, изобретатель системы электронного телевидения Владимир Зворыкин. На выставке будут представлены их личные вещи, макеты спутников и автоматических межпланетных станций, космический скафандр, часть Сихотэ-Алинского метеорита, дневники Каманина, автографы космонавтов.
Экспонаты предоставили Мемориальный музей космонавтики (Москва), Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей, Мемориальный дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского, Координационно-методический центр культуры и народного творчества (Меленки), Муромский планетарий и музей Якиманско-Слободской средней школы.
Выставка будет работать до 15 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU