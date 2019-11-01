В Суздале пройдет первенство России по мас-рестлингу

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-01T10:14:59+03:00

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Со 2 по 4 ноября в Суздале пройдёт первенство России по мас-рестлингу среди юношей и девушек 15-17 лет, а также юниоров и юниорок 18-21 года. Официальное открытие соревнований состоится в субботу, 2 ноября, в 14.00. В турнире примут участие спортсмены из более чем 20 регионов страны.

Девушки будут бороться в четырех весовых категориях (от "50 кг" до "70+ кг"), юноши – в пяти весовых категориях (от "50 кг" до "80+ кг"). У юниорок и юниоров борьба будет вестись в пяти и шести весовых категориях соответственно (от "50 кг" до "80+ кг" и от "60 кг" до "105+ кг").

ИСТОЧНИК KP.RU