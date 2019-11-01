Владимирский участковый Артем Хрисанфов представляет 33 регион в финале конкурса "Народный участковый-2019"

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-01T09:35:46+03:00

Всего в конкурсе принимает участие 63 полицейских

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1 ноября стартовал финальный этап ежегодного всероссийского конкурса "Народный участковый-2019". За звание лучшего в этом году борются 63 участковых уполномоченных полиции со всех уголков страны.

Владимирскую область представляет учеастковый уполномоченный полиции ОП №3 УМВД России по городу Владимиру капитан полиции Артем Хрисанфов. Онлайн-голосование за самого народного участкового открыто на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда". Голосование продлится до 10 ноября включительно. Торжественная церемония награждения состоится в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции.

Давайте все вместе поддержим нашего земляка Артема Хрисанфова на финальном этапе конкурса, ещё раз доказав, что представитель владимирской земли достоин почетного звания "Народный участковый"!

ИСТОЧНИК KP.RU