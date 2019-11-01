2019-11-01T09:35:46+03:00
Общество

Владимирский участковый Артем Хрисанфов представляет 33 регион в финале конкурса "Народный участковый-2019"

Всего в конкурсе принимает участие 63 полицейских
Алексей СУХОВ
Поделиться:
с сайта областного УМВДс сайта областного УМВД
Изменить размер текста:

1 ноября стартовал финальный этап ежегодного всероссийского конкурса "Народный участковый-2019". За звание лучшего в этом году борются 63 участковых уполномоченных полиции со всех уголков страны.

Владимирскую область представляет учеастковый уполномоченный полиции ОП №3 УМВД России по городу Владимиру капитан полиции Артем Хрисанфов. Онлайн-голосование за самого народного участкового открыто на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда". Голосование продлится до 10 ноября включительно. Торжественная церемония награждения состоится в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции.

Давайте все вместе поддержим нашего земляка Артема Хрисанфова на финальном этапе конкурса, ещё раз доказав, что представитель владимирской земли достоин почетного звания "Народный участковый"!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24