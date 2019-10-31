Во Владимирской области легковушка рухнула с моста на железнодорожные пути

СЕГОДНЯ 19:36 2019-10-31T19:36:11+03:00

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ЧП произошло 30 октября на границе Владимирской и Нижегородской областей. Водитель двигался по мосту, но в какой-то момент потерял управление. Автомобиль опрокинулся и упал на железнодорожные пути. Проходящий поезд задел машину по касательной, в результате чего транспортное средство было отброшено в сторону. Водитель от госпитализации отказался. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU