Во Владимирской области легковушка рухнула с моста на железнодорожные пути
Водитель от госпитализации отказался
Во Владимирской области автомобиль упал с моста на жд пути
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ЧП произошло 30 октября на границе Владимирской и Нижегородской областей. Водитель двигался по мосту, но в какой-то момент потерял управление. Автомобиль опрокинулся и упал на железнодорожные пути. Проходящий поезд задел машину по касательной, в результате чего транспортное средство было отброшено в сторону. Водитель от госпитализации отказался. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU