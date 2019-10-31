Во Владимирской области услугами центров для слабослышащих воспользовались более 7 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-31T17:19:04+03:00

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Во Владимирской области насчитывается более 1,5 тысяч инвалидов по слуху. В рамках программы"Доступная среда" в нашем регионе в 2016 году на базе регионального отделения Всероссийского общества глухих были открыты два диспетчерских центра связи в Коврове и Владимире. Их оборудование и функционирование осуществляется за счет областного бюджета. Специалисты этих центров обеспечивают для слабослышащих вызов экстренных служб, вызовы на дом врачей, помогают в оформлении документов и передачи информации в органы госвласти, предприятия ЖКХ, социальной сферы. Почти за три года услугами этих центров воспользовались более 7 тысяч человек. Общение между людьми с ограниченными возможностями по слуху и операторами происходит посредством современных способов связи:

– при помощи веб-камеры через «Скайп»: vogsvyaz33@outlook.com;

– по электронной почте: vogsvyaz33@yandex.ru;

– по факсу: +7 (4922) 52-64-77;

– СМС-сообщением: +7 (920) 907-90-60

– через социальные сети: «Одноклассники» и «ВКонтакте»

ИСТОЧНИК KP.RU