2019-10-31T17:17:01+03:00
Общество

В Александрове 15 предпринимателей торговали несвежим мясом

На мясной продукции не было маркировок и сроков годности, в холодильниках не соблюдался температурный режим
Валерия ПРОНИНА
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Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора выявили нарушения в торговых точках, которые принадлежат 15 предпринимателям и директорам юридических лиц. На мясной продукции не было маркировок и сроков годности, в холодильниках не соблюдался температурный режим, а персонал работал без медицинских книжек. Помимо этого, некоторые предприниматели не заключали трудовой договор с персоналом.

Нашлись нарушения и в противопожарной безопасности: в помещениях нет ни огнетушителей, ни пожарной сигнализации.

В отношении предпринимателей возбуждено 35 производств об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения 10 виновных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 184 тысячи рублей. Производства на остальных 5 лиц находятся на рассмотрении.

Кроме того, городским прокурором внесено 15 представлений: 10 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 5 представлений находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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