2019-10-31T16:23:06+03:00
Происшествия

Во Владимире бывшему трудовому инспектору дали условный срок за взятки

3 года он не сможет занимать должности на госслужбе
Валерия ПРОНИНА
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Во Владимире вынесли приговор бывшему государственному инспектору труда, которого осудили за получение взяток. По данным прокуратуры Владимирской области, в октябре-ноябре 2018 года инспектор получил от представителя местного предприятия 80 тысяч рублей. На производстве произошел несчастный случай со смертельным исходом. И поэтому представитель предприятия, испугавшись административного расследования и большого штрафа, дал взятку инспектору.

Уже на другом предприятии, где также был несчастный случай, инспектору дали 15 тысяч рублей. Вместо внушительного штрафа инспектор просто выписал предупреждение.

Суд назначил ему 3 года и 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Бывший инспектор не может занимать должности на государственной службе 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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