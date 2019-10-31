В Коврове сирота осталась без жилья
Прокуратура обязала администрацию предоставить благоустроенное жилье
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Сирота, которая достигла 18-летнего возраста, осталась без жилья - администрация должна была предоставить ей благоустроенное помещение. Городской прокурор обратился в ее интересах в суд с исковым заявлением, чтобы органы местного самоуправления выделили ей жилье. И только после суда, в октябре 2019 года, девушка получила жилое помещение специализированного жилищного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU