Вязниковские "Коммунальные системы" заплатят штраф за сброс сточных вод в реку Пенуха

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-31T16:01:47+03:00

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По сообщению областного департамента природопользования и окружающей среды, МУП Вязниковского района "Коммунальные системы" осуществляло сброс сточных вод в речку Пенуха без разрешительных документов. После передачи местным "Водоканалом" на баланс "Коммунальных систем" выпуска сточных вод от поселка Никологоры, руководство предприятия должно было оформить право пользование р. Пенухой, чего сделано не было. Фактически сброс сточных вод осуществлялся незаконно. Только за 2018 год в Пенуху было слито 108,24 тыс. м3 загрязненной воды. За "самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий", "Коммунальным системам" назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU