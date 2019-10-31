Жительница Владимира заставила соседей убрать навес

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-31T15:26:45+03:00

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Горожанка жила в частном доме, поделенном на две части. Во второй половине дома обитала еще одна семья, которая два года назад ее соседи установили металлический навес, примыкавший к стенам дома. Но тень от него стала падать на окно кухни женщины и ее участок, и, по ее мнению, в помещении стало значительно темнее, а сырости – больше, от чего страдает не только она, но и ее дети. Сносить его добровольно соседи не захотели, и горожанка обратилась в суд. Назначенная судебная экспертиза подтвердила правоту женщины, посчитав, что спорный навес выполнен с нарушением градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, а его использование приведет к разрушению стены фундамента дома, а также создаст в будущем угрозу для здоровья всем жильцам дома. Устранение нарушения, по мнению специалистов, можно только демонтировав навес. Фрунзенский районный суд удовлетворил требования жительницы Владимира. Теперь у ее соседей есть месяц, чтобы убрать навес.

ИСТОЧНИК KP.RU