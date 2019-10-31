2019-10-31T14:46:50+03:00
Спорт

Владимирские тяжелоатлеты выиграли 4 медали на первенстве Европы в Румынии

У нас одно серебро и три бронзы
Алексей СУХОВ
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Артур Бабаян. Фото предоставлено департаментом спорта.Артур Бабаян. Фото предоставлено департаментом спорта.
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике им. Павла Кузнецова завоевали одну серебряную и три бронзовые медали первенства Европы среди юниоров и юниорок 15-23 лет, которое проходило с 16 по 31 октября 2019 года в столице Румынии городе Бухаресте. В первенстве Европы участвовали около 500 спортсменов из 50 стран.

Две бронзовые и одну серебряную награды в копилку российской сборной принес спортсмен из Александровского района Артур Бабаян, выступавший в весовой категории "96 кг". Он стал третьим в рывке (160 кг) и толчке (194 кг) и вторым – по сумме двоеборья. Результат выступления Артура – 354 кг.

Ирина Фурдик, которая также параллельным зачетом выступала за Московскую область, стала обладательницей бронзовой медали в рывке с результатом 80 кг. В упражнении "Толчок" и по сумме двоеборья Фурдик оказалась пятой (96 кг и 176 кг соответственно). Наставниками спортсменов являются тренеры Андрей Стешин и Павел Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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