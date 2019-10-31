Пропавшую 15-летнюю девочку из Кольчугинского района нашли
С ней все в порядке
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В группе "Подслушано в Кольчугино" в ВКонтакте сегодня утром написали: "Викуля нашлась. Жива и невредима. Выражаем огромную благодарность всем, кто принимал участие в поисках. Храни Вас Бог. Убедительная просьба не доставать с вопросами где была и т. д."
Напомним, 25 октября 15-летнюю Викторию Лутченко из деревни Отяевка Кольчугинского района объявили в розыск. Ее искала полиция, спасатели и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт".
ИСТОЧНИК KP.RU