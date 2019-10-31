2019-10-31T14:34:29+03:00
Общество

В Суздале подорожает проезд

Стоимость повысится с 10 января
Алексей СУХОВ
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Со следующего года в Суздале повысится плата за проезд. Как сообщает пресс-служба департамента цен и тарифов Владимирской области, стоимость поднимется до 23 рублей. Сейчас билет стоит 19 рублей.

Повышение цены связано, с тем, что расходы на обслуживание маршрутов выросли. Однако местные власти обещают, что резкого скачка не произойдёт. Цена билета будет меньше максимальной и составит всего 21 рубль. Компенсировать затраты компаниям будут из городского бюджета.

Так ли это, узнаем в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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