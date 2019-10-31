Воришка без принципов: ковровчанин обкрадывал чужих детей и знакомых женщин
У мужчины получился длинный список из похищенных вещей
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Ковровчанин пойдет под суд за серию краж. Проникая в магазины, он похищал детские велосипеды, конструкторы и рюкзаки. То же самое мужчина делал и на улице. Все, что плохо стояло или лежало, он забирал себе. Но вору, видимо, показалось этого мало. Он взялся за своих знакомых. Напоив девушку и дождавшись, пока она уснет, "джентельмен" украл ее деньги. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает о пяти кражах, совершенных злоумышленником. Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU