Три города Владимирской области появятся на солнечных часах Крыма

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-31T14:27:41+03:00

В Крым приехали мастера из Кузницы Бородиных

Изменить размер текста: A A

Творческий проект "Время Крыма" посвящен пятой годовщине референдума 2014 года, когда Крым присоединился к России.

В Крым приехали мастера художественного металла со всей России, в том числе - из Кузницы Бородиных, которая работает во Владимире и пользуется большой популярностью среди горожан, туристов, молодоженов.

Мастера займутся созданием арт-объекта "Время Крыма". Он представляет из себя солнечные часы. Эта художественная композиция из металла будет иметь вид стилизованной карты России. Декорированные сегменты регионов станут их визитной карточкой.

Кузница Бородиных представит Владимирскую область - на ней отмечены Владимир, Суздаль и Муром. Сегменты областей России мастера объединят в ноябрьские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU