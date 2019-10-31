2019-10-31T14:12:26+03:00
Звезды

Во Владимире откроется фотовыставка «Национальный акцент-2019»

Выставка посвящена Дню народного единства
Алексей СУХОВ
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1 ноября в 16.00 в Доме фольклора состоится открытие Всероссийской фотовыставки «Национальный акцент».

Участниками выставки станут 67 коллективов и одиночных авторов из 32 регионов России, а также ДНР и ЛНР. На конкурс поступило более 3 тысяч работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской, Калининградской и других областей России.

В конкурсе принимают участие школьники и молодежь в возрасте до 30 лет, представляющие фотошколы, фотостудии, фотоклубы или другие творческие объединения, а также отдельные авторы. На конкурс принимаются фотографии разных жанров.

Фестиваль проводится во Владимире один раз в два года в дни осенних каникул. Выставка будет работать до 17 ноября

ИСТОЧНИК KP.RU

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