Во Владимире откроется фотовыставка «Национальный акцент-2019»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-31T14:12:26+03:00

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1 ноября в 16.00 в Доме фольклора состоится открытие Всероссийской фотовыставки «Национальный акцент».

Участниками выставки станут 67 коллективов и одиночных авторов из 32 регионов России, а также ДНР и ЛНР. На конкурс поступило более 3 тысяч работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской, Калининградской и других областей России.

В конкурсе принимают участие школьники и молодежь в возрасте до 30 лет, представляющие фотошколы, фотостудии, фотоклубы или другие творческие объединения, а также отдельные авторы. На конкурс принимаются фотографии разных жанров.

Фестиваль проводится во Владимире один раз в два года в дни осенних каникул. Выставка будет работать до 17 ноября

ИСТОЧНИК KP.RU